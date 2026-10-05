قيود جديدة على تثبيت التطبيقات الخارجية في "أندرويد"

بدء التحقق من مطوري التطبيقات في 4 دول تمهيدًا لعولمة النظام في 2027

شخص يمسك مظلة بجوار شعار شركة جوجل — AFP