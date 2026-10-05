الرئيسية/تقنيةقيود جديدة على تثبيت التطبيقات الخارجية في "أندرويد"بدء التحقق من مطوري التطبيقات في 4 دول تمهيدًا لعولمة النظام في 20275 أكتوبر 2026 11:21آخر تحديث : 5 أكتوبر 2026 11:21شخص يمسك مظلة بجوار شعار شركة جوجل — AFPأأ كاليفورنيا:أخبار 24جوجلأندرويدالتطبيقاتالتعليقاتأأخبار ذات صلة"جوجل" تعتزم تقييد الاستخدام المجاني لمساعدها "جيميني"إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر لاتخاذ القرارات انطلاق أعمال معسكر الذكاء الاصطناعي بالمدينة المنورة "سدايا" تبدأ اختبارات الشهادات الاحترافية بتصنيف البيانات