الرئيسية/تقنية"كاوست" تطوّر تقنية وراثية تقفز بهندسة الجينوم النباتيتمكّن من استخدام النباتات كمنصات لإنتاج الأدوية واللقاحات21 يوليو 2026 01:11آخر تحديث : 21 يوليو 2026 01:11 جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)أأجدة:أخبار 24جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنيةالنباتاتانتاج الابحاث العلميةكاوستالتعليقاتأأخبار ذات صلة"يوتيوب" تحد من قبول المقاطع المولدة بالـ AI"سدايا" تطلق 18 معسكرًا لتأهيل الكفاءات في الذكاء الاصطناعيمخترقون يستغلون ثغرات ووردبريس المكتشفة حديثًا"التجارة" أول جهة حكومية تعتمد مجموعة NVIDIA B300 للذكاء الاصطناعي