الرئيسية/تقنية"كاوست": دورة "النينيو" بالمحيط الهادئ قد تغير ملوحة البحر الأحمرهذا التأثير يكون في أقوى حالاته خلال شهر أكتوبر6 أكتوبر 2026 16:32آخر تحديث : 6 أكتوبر 2026 16:32مبنى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) أأالرياض:أخبار 24البحر الأحمرالتغيرات المناخيةالملحكاوستالتعليقاتأأخبار ذات صلة"تنظيم الإعلام" و"ميتا" تطلقان مبادرة لمكافحة الاحتيال الإلكتروني"سدايا" تفتح التسجيل لمسار حماية البيانات الشخصيةالدراسات تطلق دعوات لتوسيع مدونات اللهجات العربية الحكومة الرقمية تُطلق "تحدي الابتكار 2026"