الرئيسية/تقنيةكيف تحافظ على ذكائك في عصر الذكاء الاصطناعي؟دراسات حديثة تكشف تأثير الأدوات الذكية على القدرات الذهنية للطلاب23 سبتمبر 2026 22:41آخر تحديث : 23 سبتمبر 2026 22:41الذكاء الاصطناعيأأبكين:أخبار 24التفكيرالمناهج التعليميةالمناهج الدراسيةالذكاء الاصطناعيالتعليقاتأأخبار ذات صلةتحديث في "يوتيوب ميوزيك" يتيح الوصول السريع لميزة "Ask Music"تسريب صور لجهاز "جالاكسي تاب" يكشف موعد الإطلاق"أنثروبيك" و"أوبن إيه آي" تطلقان نماذج ذكاء اصطناعي أقل تكلفة"آبل" تُطور ميزة جديدة لقفل آيفون تلقائياً فور تعرضه للسرقة