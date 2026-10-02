الرئيسية/تقنيةمايكروسوفت تطلق "Quine" لتسريع ابتكار الأدوية تسريع أبحاث البيولوجيا وتطوير الأدوية عبر دمج التحليل الحاسوبي2 أكتوبر 2026 05:50آخر تحديث : 2 أكتوبر 2026 05:50يعتمد Quine على نموذج بيولوجي موحّد يجمع بيانات الجينومأأواشنطن:أخبار 24شركة مايكروسوفتمايكروسوفتالتقنيةالابتكاراتالذكاء الاصطناعيالادويةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالأمن السيبراني يطلق نسخته السادسة للتوعية المجتمعيةغوغل تقصر إتاحة "جيميناي 4 أرغون" على خبراء الأمن السيبراني"ميتا" تطلق مساعدًا ذكيًا لتحسين محتوى إنستاجرام جوجل تراهن على "أرجون" لمنافسة أوبن إيه.آي