الرئيسية/تقنيةمايكروسوفت تعلن استعادة خدماتها بعد انقطاع لأكثر من 24 ساعةالشركة تعتذر للمستخدمين في 70 دولة وتنفي تعرض أنظمتها لهجوم سيبراني14 نوفمبر 2026 10:27شعارات تطبيقات أوتلوك وكوبايلوت وتيمز — REUTERSأأوادي السليكون:أخبار 24اعطال فنيةالبريد الإلكترونيمايكروسوفتشركات التكنولوجياعطل الكترونيالتعليقاتأأخبار ذات صلةارتفاع حرارة الهواتف يهدد سلاسة الألعاب وعمر البطارية "أوبن إيه آي" تطلق محفظة رقمية للوكلاء"X" تتيح مشاركة 20 صورة في المنشور الواحدتحقيق: 11 شركة تلفزيونات ذكية تجمع بيانات المستخدمين