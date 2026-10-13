الرئيسية/تقنيةمركبة ناسا "بيرسيفيرانس" تحطم الرقم القياسي للقيادة على المريخقطعت 45.2 كم منذ وصولها في 2021 وقد تواصل العمل حتى ثلاثينيات القرن 13 أكتوبر 2026 13:37آخر تحديث : 13 أكتوبر 2026 13:37المركبة "بيرسيفيرانس" في صورة ذاتية فوق صخرة "روشيت" بتاريخ 10 سبتمبر 2021أأواشنطن:أخبار 24الفضاءناساالمريخالتعليقاتأأخبار ذات صلة"أنثروبيك" تحذر: نماذج الذكاء الاصطناعي قادرة على نسخ نفسها"ميتا" تطلق نموذجين متقدمين للذكاء الاصطناعي"Copilot" يفتح باب التحرير المباشر للمستندات تحديث أندرويد 17 يصل لأجهزة "سامسونج" جالاكسي