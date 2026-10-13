مركبة ناسا "بيرسيفيرانس" تحطم الرقم القياسي للقيادة على المريخ

قطعت 45.2 كم منذ وصولها في 2021 وقد تواصل العمل حتى ثلاثينيات القرن

المركبة "بيرسيفيرانس" في صورة ذاتية فوق صخرة "روشيت" بتاريخ 10 سبتمبر 2021