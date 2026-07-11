الرئيسية/تقنيةمركز ICAIRE يحصد شهادة التميز لقمة WSISاعتراف عالمي بدور معجم الذكاء الاصطناعي والبيانات في دعم التنوع الثقافي11 يوليو 2026 19:12آخر تحديث : 11 يوليو 2026 19:19مندوب مركز ICAIRE يتسلم شهادة تميز ضمن جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات أأجنيف:أخبار 24سداياالذكاء الاصطناعيالمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعيالاتحاد الدولي للاتصالاتالتعليقاتأأخبار ذات صلة"جوجل" تضيف ميزات جديدة لمحرر الصور المجمعةميتا توقف أداة لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي بعد أيام من إطلاقها اليابان تنجح في أول اختبار لصاروخ قابل لإعادة الاستخدامأبل تقاضي أوبن إيه آي بشأن تسريب معلومات سرية