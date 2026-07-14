الرئيسية/تقنية"مسك" و "طويق" تؤهلان الشباب لابتكار حلول إكسبو 2030عبر مسار تدريبي مكثف يجمع بين التطبيق العملي والابتكار15 يوليو 2026 00:44آخر تحديث : 15 يوليو 2026 00:44شراكة استراتيجية بين الجهتين في بناء رأس المال البشريأأالرياض:أخبار 24مؤسسة مسك الخيريةالتقنيةأكاديمية طويقالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةبعد الذكاء الاصطناعي.. أوبن إيه.آي تدخل عالم الأجهزة"واتساب" تُطلق خدمة تخزين سحابي لأجهزة آيفونالسواحه يبحث في بكين تعزيز الشراكة بالفضاء والذكاء الاصطناعي"سدايا" تطلق الإطار الوطني لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي