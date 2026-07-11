الرئيسية/تقنيةمشروع وطني يحصد شهادة تقدير بالقمة العالمية يعزز المشروع الاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي في الإعلام11 يوليو 2026 22:58آخر تحديث : 11 يوليو 2026 22:58 شهادة تقدير ممنوحة إلى مشروع وثيقة «مبادئ الذكاء الاصطناعي في الإعلام»أأجنيف:أخبار 24سلمان الدوسريالاعلامالذكاء الاصطناعيالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعيالتعليقاتأأخبار ذات صلة"جوجل" تضيف ميزات جديدة لمحرر الصور المجمعةمركز ICAIRE يحصد شهادة التميز لقمة WSISميتا توقف أداة لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي بعد أيام من إطلاقها اليابان تنجح في أول اختبار لصاروخ قابل لإعادة الاستخدام