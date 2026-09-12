الرئيسية/تقنيةمنتدى عالمي بالرياض لمناقشة أخلاقيات الذكاء الاصطناعيمشاركون دوليون يناقشون مستقبل الذكاء الاصطناعي المسؤول في سبتمبر 202612 سبتمبر 2026 21:49آخر تحديث : 12 سبتمبر 2026 21:49امرأة تقوم بتجربة لنظارة الذكاء الاصطناعيأأالرياض:أخبار 24اليونسكوالذكاء الاصطناعيأخلاقيات الذكاء الاصطناعيالتعاون الدوليالمملكة العربية السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالسواحه يبحث توسيع الاستثمارات في شركات الذكاء الاصطناعي السعوديةوكلاء "أوبن إيه آي" اخترقوا منصة تطوير أخرى قبل "هاغينغ فايس"خلاف متصاعد.. علماء رياضيات يحذرون من تهديد الذكاء الاصطناعيالأطباء يتفوقون على الذكاء الاصطناعي في كشف الميلانوما