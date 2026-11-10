الرئيسية/تقنية"موهبة" تحفّز الطلاب على خوض مسابقة "بيبراس" تستهدف طلبة التعليم العام من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي11 نوفمبر 2026 00:59آخر تحديث : 11 نوفمبر 2026 00:59مسابقة "بيبراس موهبة 2026" للمعلوماتيةأأالرياض:أخبار 24مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبةموهبةالمسابقاتوزارة التعليمالتعليقاتأأخبار ذات صلةجوجل تتيح للمستخدمين التحكم في ذاكرة "جيميني"تسريبات تكشف تفاصيل كاميرا "سامسونج" S27 المرتقبةترامب: FBI ينظر في مزاعم تجسس مرتبطة برئيس إنفيديا"موهبة 360".. تعزيز رحلة الموهوبين على مدار العام