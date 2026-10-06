الرئيسية/تقنية"موهبة" تفتح التسجيل في مسابقة "بيبراس موهبة"اختبار إلكتروني يُنفذ عن بُعد باللغتين العربية والإنجليزية7 أكتوبر 2026 00:20آخر تحديث : 7 أكتوبر 2026 00:20التسجيل في مسابقة "بيبراس موهبة"أأالرياض:أخبار 24موهبةمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والابداعالمواهبوزارة التعليمالتعليقاتأأخبار ذات صلةتقنية نانوية سعودية جديدة تقلل الانبعاثات الصناعية "كاوست": دورة "النينيو" بالمحيط الهادئ قد تغير ملوحة البحر الأحمر"تنظيم الإعلام" و"ميتا" تطلقان مبادرة لمكافحة الاحتيال الإلكتروني"سدايا" تفتح التسجيل لمسار حماية البيانات الشخصية