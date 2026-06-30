الرئيسية/تقنية"موهبة" و"هواوي" تطلقان برنامجًا لتدريب 500 طالب على الذكاء الاصطناعيإعداد الطلبة السعوديين في مجال التقنية بفضل شراكة استراتيجية30 يونيو 2026 14:34آخر تحديث : 30 يونيو 2026 14:34يقام التدريب بمدينة شنزن في الصينأأالرياض :"أخبار 24"مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والابداعالذكاء الاصطناعيهواويالتعليقاتأأخبار ذات صلة"آبل" تطلق تحديثات عاجلة لتعزيز الحماية الأمنية"ثريدز" تُعزز المحادثات المباشرة بأدوات جديدة"التعليم "تطلق برنامج كاوست الصيفي للذكاء الاصطناعي لمدة 3 أسابيع"ناسا" تطلق مهمة روبوتية لإنقاذ أحد تلسكوباتها