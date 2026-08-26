الرئيسية/تقنية"ميتا" تدفع نحو 17 مليار دولار لتسوية قضية الضرر بالقُصَّراتفاق مع 29 ولاية أمريكية يتضمن قيودًا جديدة على الاستخدام 26 أغسطس 2026 22:27آخر تحديث : 26 أغسطس 2026 22:27منصة فيسبوك التابعة لشركة ميتاأأواشنطن:أخبار 24القضاء الامريكيحماية حقوق الاطفالميتاغرامةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"إنستجرام" تُطلق ميزة المسودة لتحرير الريلزالرياض تحتضن "ليب 2026" الأسبوع المقبل بمشاركة عالمية واسعةالبرازيل تغرم "تيك توك" 29.8 مليون دولار لانتهاك خصوصية المراهقينلينكد إن تقلص المحتوى الرديء بالذكاء الاصطناعي بنسبة 40%