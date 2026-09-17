الرئيسية/تقنية"ميتا" تعتزم إطلاق نظارة جديدة بلا كاميراتتيح للمستخدمين التفاعل صوتيًا مع روبوت الدردشة Meta AI17 سبتمبر 2026 05:04آخر تحديث : 17 سبتمبر 2026 05:04طرح نظارة ذكية جديدة خالية من الكاميرا تحمل الاسم الداخلي "لونا" أأواشنطن:أخبار 24التقنيةالذكاء الاصطناعيميتانظارة ذكيةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"أوبن إيه آي": سلوكيات مقلقة بنماذج الذكاء الاصطناعي"مصدر" تختتم مشاركتها في "موني 20/20" باستعراض منصة "HIP" وحلولها الرقمية"سدايا" تكرّم 52 من الحاصلين على شارات محترفي الذكاء الاصطناعيتحالف تقني لإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة مخاطر الذكاء الاصطناعي