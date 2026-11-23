الرئيسية/تقنيةميزة ذكية جديدة في "iOS 27 " لتعزيز استقرار الاتصالاتالنظام يسهّل الانتقال بين الشبكات اللاسلكية والخلوية للمستخدمين23 نوفمبر 2026 22:08آخر تحديث : 23 نوفمبر 2026 22:08ميزة ذكية جديدة في "iOS 27 " لتعزيز استقرار الاتصالاتأأالرياض:أخبار 24تحسين الاتصالاتتجربة المستخدمنظام آي أو إس ٢٧الأخبارتيليو موبايلتكنولوجيا 5Gالتعليقاتأأخبار ذات صلة"جيميني" يعلن عن كاميرا جديدة بتصميم متطوراختراق Cleverbridge يسرّب بيانات بطاقات دفع ورموز الأمان"مايكروسوفت" تعالج ثغرة أمنية في خدمة لإدارة الهوية الذكاء الاصطناعي يختلف عن الدماغ في معالجة المعلومات البصرية