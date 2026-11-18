الرئيسية/تقنيةناسا توقف قمر "تيرا" بعد 27 عامًا من العمليتوقف عن جمع البيانات في ديسمبر 2026 بعد تجاوز عمره التشغيلي بأكثر من 4 أضعاف18 نوفمبر 2026 13:20يقوم العمال بتحضير مركبة تيرا الفضائية التابعة لناسا لتغليفها في صواريخها قبل إطلاقها بفترة قصيرة في ديسمبر 1999. — وكالة ناساأأواشنطن:أخبار 24الولايات المتحدة الامريكيةوكالة ناساناساقمر صناعيالتعليقاتأأخبار ذات صلةعطل تقني يضرب خدمات "أبل" الرقمية"مايكروسوفت" تطلق نماذج ذكاء اصطناعي جديدة للبرمجةتمكين المواهب الوطنية في الأمن السيبراني "سدايا" تدعو للوعي بمخاطر تقنيات الذكاء في البيئة الجامعية