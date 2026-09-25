الرئيسية/تقنيةنظام ذكاء اصطناعي يوحّد أجهزة المختبرات ويسرّعهاالمنصة الجديدة تسمح للآلات المتنوعة بالتواصل والتحكم فيها بسهولة25 سبتمبر 2026 21:20آخر تحديث : 25 سبتمبر 2026 21:20جهاز يعمل بالذكاء الاصطناعي داخل مختبر علميأأ سان فرانسيسكو:أخبار 24علماءالذكاءالذكاء الاصطناعيابحاثمختبرات عالميةالتعليقاتأأخبار ذات صلةآبل تستعد لإطلاق أجهزة وبرمجيات جديدة في أكتوبر"ميتا" تطلق نظارات واقع افتراضي أخف 5 مرات وتدعم الـIMAXابتكارات جديدة تشعل المنافسة بين أنثروبيك وOpenAIإضافة قياس ضغط الدم وتتبع مقاومة الأنسولين لساعات بكسل