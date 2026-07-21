الرئيسية/تقنيةنموذج "Kimi K3" الصيني يربك سباق الذكاء الاصطناعي العالميإطلاق النموذج يعيد الجدل حول تفوق الصين والنماذج مفتوحة المصدر 21 يوليو 2026 14:13آخر تحديث : 21 يوليو 2026 14:13نموذج KIMI K3 للذكاء الاصطناعيأأ شنغهاي:أخبار 24الولايات المتحدةالصينالذكاء الاصطناعيشنغهايديب سيكالتعليقاتأأخبار ذات صلةالصين تدرس تشديد قيود تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقائق"كاوست" تطوّر تقنية وراثية تقفز بهندسة الجينوم النباتي"يوتيوب" تحد من قبول المقاطع المولدة بالـ AI"سدايا" تطلق 18 معسكرًا لتأهيل الكفاءات في الذكاء الاصطناعي