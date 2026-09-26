الرئيسية/تقنيةهاكر واحد يدير "عصابة ذكاء اصطناعي" اخترقت 27 شركةوكلاء الذكاء الاصطناعي يغيّرون قواعد القرصنة الإلكترونية26 سبتمبر 2026 22:17آخر تحديث : 26 سبتمبر 2026 22:28صورة توضيحية لعملية قرصنة باستخدام الذكاء الاصطناعيأأواشنطن:أخبار 24الذكاءالذكاء الاصطناعيالقرصنة الالكترونيةالتعليقاتأأخبار ذات صلة كاميرات المنزل تفهمك.. وقريبًا تتصرف نيابة عنك"تيك توك" تدفع 100 مليون دولار لولاية ألاباما تجنبًا للمحاكمة"أوبن إيه آي" تقر بنشر صور لمستخدمي "تشات جي بي تي" بالخطأمايكروسوفت تدمج وورد وإكسل وباوربوينت داخل "كوبايلوت"