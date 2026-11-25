الرئيسية/تقنيةهجوم إلكتروني على الاستخبارات الأمريكيةأدى إلى كشف بعض البيانات غير المصنفة دون المساس بالسرية25 نوفمبر 2026 03:02وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)أأواشنطن:أخبار 24الامن السيبرانيوكالة الاستخبارات المركزية الأميركيةالولايات المتحدة الامريكيةاختراق المواقع الالكترونيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةهيئة محلفين أمريكية تدين "هواوي" بسرقة أسرارأوبن إيه آي تطرح GPT-6.2 للمحادثات اليومية في تشات جي بي تيميزة ذكية جديدة في "iOS 27 " لتعزيز استقرار الاتصالات"جيميني" يعلن عن كاميرا جديدة بتصميم متطور