الرئيسية/تقنية"واتساب" تُطلق خدمة تخزين سحابي لأجهزة آيفونلتكون بديلًا لخدمة مزود النسخ الاحتياطي iCloud14 يوليو 2026 20:49آخر تحديث : 14 يوليو 2026 20:49خدمة واتساب للتخزين السحابي بأجهزة آيفونأأواشنطن:أخبار 24ميزاتواتسابايفونتطبيقات الجوالالتعليقاتأأخبار ذات صلةالسواحه يبحث في بكين تعزيز الشراكة بالفضاء والذكاء الاصطناعي"سدايا" تطلق الإطار الوطني لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعيشراكة بين "تسامي" و"ولبرت" لإطلاق حلول التوائم الرقمية في المملكةالمنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الرياضيات الدولي بالصين