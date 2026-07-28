الرئيسية/تقنية"واتساب" تطلق ميزة تحرير تعليقات الحالة على "أندرويد" إمكانية تعديل النصوص المرفقة خلال 15 دقيقة دون حذفها أو إعادة نشرها28 يوليو 2026 11:43آخر تحديث : 28 يوليو 2026 11:51تعديل الحالة على تطبيق "واتساب"أأواشنطن:أخبار 24اندرويدواتسابتطبيقات الاندرويدالتعليقاتأأخبار ذات صلة"إكس" تعزز خدماتها بإطلاق حسابات مصرفية ومدفوعات فوريةنظارة آبل الذكية.. كاميرا للاستشعار وذكاء اصطناعيبكين تتهم شركات أمريكية باستخدام نماذجها للذكاء الاصطناعيإطلاق الدليل التوعوي لتبني الذكاء الاصطناعي لدى الشركات