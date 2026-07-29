الرئيسية/تقنيةواتساب ويب يدعم المكالمات الصوتية والمرئيةالاتصال دون الحاجة لتثبيت التطبيق على الهاتف29 يوليو 2026 03:26آخر تحديث : 29 يوليو 2026 03:26"واتساب" يتيح المكالمات الصوتية والمرئية عبر المتصفحأأواشنطن:أخبار 24الهواتف الذكيةتصفح الانترنتميتاالواتسابالواتس ابالتعليقاتأأخبار ذات صلةوسم إلزامي للمحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي في أوروبا"جوجل" تدعم متجر التطبيقات بميزة البحث الصوتيإشادة عالمية بالتجربة السعودية في توظيف الذكاء الاصطناعي بالتعليم "واتساب" تطلق ميزة تحرير تعليقات الحالة على "أندرويد"