الرئيسية/تقنيةواتساب يضيف تبويب جهات الاتصال في أندرويد التجريبيميزة جديدة تتيح إدارة وترتيب جهات الاتصال بسهولة عبر التطبيق9 نوفمبر 2026 22:43آخر تحديث : 9 نوفمبر 2026 22:43واتساب يضيف تبويب جهات الاتصال في أندرويد التجريبيأأالرياض:أخبار 24إدارة جهات الاتصالأندرويدواتسابتكنولوجياجهات الاتصالالتعليقاتأأخبار ذات صلة"موهبة 360".. تعزيز رحلة الموهوبين على مدار العام "أبل" تواجه اتهامات تسجيل اشتراكات دون إذنطلبة المملكة يحصدون 3 ميداليات في أولمبياد البيروني للكيمياء تطبيق جديد من "تيك توك" للتجارة الإلكترونية