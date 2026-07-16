الرئيسية/تقنية "وزارة الاتصالات" تطلق برنامج شهادة مهارات الذكاء الاصطناعييستهدف البرنامج جميع الطلاب من عمر 16 سنة فأكثر16 يوليو 2026 22:40آخر تحديث : 16 يوليو 2026 22:45 وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أأالرياض:أخبار 24وزارة الاتصالات وتقنية المعلوماتالذكاء الاصطناعيالاتصالاتالتعليقاتأأخبار ذات صلةإطلاق النسخة التجريبية لأداة الذكاء الاصطناعي التوكيلي "INSAIGHTS" بريطانيا تفتح تحقيقًا ضد تيك توك بشأن سلامة الأطفال"سامسونج "تطور شاشات "Flex Titanium" لهواتفها القابلة للطي"جوجل" تعيد ابتكار صورها بواجهة تفاعلية جديدة