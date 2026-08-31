الرئيسية/تقنيةمذكرة تفاهم لتنمية المواهب وريادة الأعمال في الألعاب الإلكترونيةتهدف إلى تطوير المواهب الوطنية وبناء المسارات المهنية31 أغسطس 2026 22:24آخر تحديث : 31 أغسطس 2026 22:29توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومجموعة "سافي"أأالرياض:أخبار 24ريادة الأعمالمواهبوزارة الاتصالات وتقنية المعلوماتالألعاب الإلكترونيةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الجوازات" و"علم" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الابتكار الرقميstc في LEAP 2026.. ابتكارات وقدرات رقمية تعزز منظومة الذكاء الاصطناعيالقدية تتعاون مع GOOGLE TRANSIT لتعزز تجربة التنقلالسواحه يفتتح "ليب 26" بإطلاقات واستثمارات بـ15 مليار دولار