الرئيسية/تقنيةوزير الحرس الوطني يفتتح قمة الرياض العالمية للتقنية الحيويةتحت رعاية سمو ولي العهد14 سبتمبر 2026 21:34آخر تحديث : 14 سبتمبر 2026 21:341 / 2إحدى فعاليات قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية 2026أأالرياض:أخبار 24قمة الرياضوزير الحرس الوطنيالتقنية الطبيةوزارة الحرس الوطنيولي العهدالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الثقافة" تصدر دليل أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعيالأمم المتحدة تدعو لتحرك عاجل لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي"أجيبوت" الصينية تبدأ تأجير الروبوتات في المملكة بـ2000 ريال يوميًااحتيال بـ AI.. مليون رسالة تستهدف مؤسسات أمريكية