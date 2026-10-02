الرئيسية/تقنيةوزير الداخلية يكرم stc الممكن الرقمي لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026 يتيح المعرض لزواره طيفاً واسعاً من الفعاليات والتجارب2 أكتوبر 2026 19:49آخر تحديث : 2 أكتوبر 2026 20:08وزير الداخلية يكرم مجموعة stcأأالرياض:أخبار 24الصقورمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026فعاليات ثقافيةstcالتعليقاتأأخبار ذات صلةأداة ذكاء اصطناعي صوتية تقدّر العمر وتكشف مؤشرات الخرف"الأمن السيبراني" تلزم مزاولي خدماتها بالتسجيل عبر "حصين""أوبن إيه آي" تفصل 3 موظفين بسبب معلومات حساسة"هواوي" تطلق كاميرا خارجية لهاتف Mate 90 Pro Max