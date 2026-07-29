الرئيسية/تقنيةوسم إلزامي للمحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي في أوروبالتعزيز الشفافية والحد من انتشار المحتوى المزيف29 يوليو 2026 03:09آخر تحديث : 29 يوليو 2026 03:09الاتحاد الأوروبي يطلق أول نظام لوسم محتوى الذكاء الاصطناعيأأبروكسل:أخبار 24الاتحاد الاوروبيالذكاء الاصطناعيميتاالمخالفاتالتعليقاتأأخبار ذات صلة"جوجل" تدعم متجر التطبيقات بميزة البحث الصوتيإشادة عالمية بالتجربة السعودية في توظيف الذكاء الاصطناعي بالتعليم "واتساب" تطلق ميزة تحرير تعليقات الحالة على "أندرويد""إكس" تعزز خدماتها بإطلاق حسابات مصرفية ومدفوعات فورية