الرئيسية/تقنيةوكلاء "أوبن إيه آي" اخترقوا منصة تطوير أخرى قبل "هاغينغ فايس"باحثون يرصدون هجمات إلكترونية متقدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي12 سبتمبر 2026 12:32آخر تحديث : 12 سبتمبر 2026 12:32لوحة مفاتيح أمام شعار شركة "أوبن إيه آي" في صورة توضيحية التُقطت بتاريخ 21 فبراير 2023 — REUTERSأأسان فرانسيكسو:أخبار 24أنثروبيكأوبن إيه آيشركات التكنولوجياهجمات الكترونيةالذكاء الاصطناعيOpenAIالتعليقاتأأخبار ذات صلةعلماء رياضيات يحذرون من أن سباق الذكاء الاصطناعي يهدد مجالهمالأطباء يتفوقون على الذكاء الاصطناعي في كشف الميلانوماالسديس يوجه بإقامة هاكاثون "هداية ثون" في المدينة رصد علماء يستخدمون "Claude" في تطوير أسلحة بيولوجية