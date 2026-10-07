الرئيسية/تقنيةويكيميديا تتهم وكلاء OpenAI بإساءة استخدام منصاتهاملايين الطلبات وتعديلات غير مصرح بها ومحاولات لجلب بيانات من خدمات خارجية7 أكتوبر 2026 09:47آخر تحديث : 7 أكتوبر 2026 09:47ويكيميديا رصدت أنشطة غير مصرح بها من وكلاء ذكاء اصطناعيأأواشنطن:أخبار 24أوبن إيه آيالذكاء الاصطناعيذكاء اصطناعيالتعليقاتأأخبار ذات صلةتقنية نانوية سعودية جديدة تقلل الانبعاثات الصناعية "موهبة" تفتح التسجيل في مسابقة "بيبراس موهبة""كاوست": دورة "النينيو" بالمحيط الهادئ قد تغير ملوحة البحر الأحمر"تنظيم الإعلام" و"ميتا" تطلقان مبادرة لمكافحة الاحتيال الإلكتروني