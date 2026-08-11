الرئيسية/تقنية12 طالبًا وطالبة يمثلون المملكة في الأولمبياد الدولي للمواصفات بكوريا تستضيفه مدينة غويانغ خلال الفترة 12-14 أغسطس 11 أغسطس 2026 18:45آخر تحديث : 11 أغسطس 2026 18:45المشاركون في الأولمبياد الدولي للمواصفات بكوريا أأسيؤول:أخبار 24الطلبةمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والابداعالاولمبيادكورياوزارة التعليمالتعليقاتأأخبار ذات صلةالرياض تجمع العالم لصياغة مستقبل الذكاء الاصطناعيعلامة مائية على النصوص المولّدة بـ"كلاود"تطبيق الطقس في "ويندوز 11" يستهلك ذاكرة ضخمةآلاف الدعاوى تلاحق منصات التواصل بسبب إدمان المستخدمين