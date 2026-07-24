الرئيسية/تقنية23.5 مليون مستخدم للألعاب الإلكترونية بالمملكةوفقًا لتقرير حالة الإعلام في السعودية 2025 24 يوليو 2026 17:44آخر تحديث : 24 يوليو 2026 17:44مباراة بلايستيشن بين فتاتين من فئة 20 إلى 29 عامًاأأالرياض:أخبار 24يوتيوبالهيئة العامة لتنظيم الإعلامالبلايستيشنالالعاب الالكترونيةتقاريرالتعليقاتأأخبار ذات صلةGalaxy Ring.. أول خاتم ذكي يرصد انقطاع التنفس باعتماد طبي رسمي"G1".. روبوت يؤدي الأعمال المنزلية كالبشرميزة جديدة تتيح تسجيل الدخول إلى جوجل بـ "سيلفي"سامسونج تكشف عن جالاكسي زد فولد 8 بتصميم جديد