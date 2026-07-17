الرئيسية/تقنية29 دولة تؤسس منظمة عالمية للتعاون في الذكاء الاصطناعيبينها روسيا وصربيا والبرازيل وفنزويلا و10 دول أفريقية و12 آسيوية17 يوليو 2026 10:52آخر تحديث : 17 يوليو 2026 10:52قادة الدول الموقعة لاتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعيأأشنغهاي:أخبار 24بكينالذكاءفنزولاالذكاء الاصطناعيالتعليقاتأأخبار ذات صلة"OpenAI" تطلق لوحة مفاتيح ذكية للمطورين "وزارة الاتصالات" تطلق برنامج شهادة مهارات الذكاء الاصطناعيإطلاق النسخة التجريبية لأداة الذكاء الاصطناعي التوكيلي "INSAIGHTS" بريطانيا تفتح تحقيقًا ضد تيك توك بشأن سلامة الأطفال