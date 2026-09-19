الرئيسية/تقنية4 جوائز سعودية في أولمبياد المعلوماتية للبلقان 2026مشاركة وطنية متميزة في أولمبياد المعلوماتية بألبانيا 202619 سبتمبر 2026 20:59آخر تحديث : 19 سبتمبر 2026 21:09المنتخب السعودي في الأولمبيادأأتيرانا :أخبار 24ميداليةمسابقاتالميدالية الفضيةجوائزالمنتخب السعوديالتعليقاتأأخبار ذات صلةالذكاء الاصطناعي سيستحوذ على 90% من البيانات بحلول 2035مع إطلاق Astra for Law.. هل ينهي الذكاء الاصطناعي مهنة المحاماة؟"أوبن إيه آي" تتوقع استنزاف 278 مليار دولار نقدًا بحلول 2030"جيميني" يخترق أنظمة ثلاث شركات في اختبار سيبراني