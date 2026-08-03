الرئيسية/تقنية4 طلاب يمثلون المملكة في أولمبياد IOAI 2026 بكازاخستان بمشاركة أكثر من 100 دولة حول العالم 3 أغسطس 2026 19:29آخر تحديث : 3 أغسطس 2026 19:29المنتخب السعودي المشارك في الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعيأأأستانا:أخبار 24مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والابداعالذكاء الاصطناعيالطلابكازاخستانالتعليقاتأأخبار ذات صلةواجهة جديدة لتثبيت المحادثات بـ "رسائل Google""ديب سيك" تطلق نموذجًا جديدًا للذكاء الاصطناعي بأقل تكلفةخبراء يحذرون من استغلال الكتب النادرة في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعيالذكاء الاصطناعي يقود رحلة تطوير الكفاءات التعليمية