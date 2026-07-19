الرئيسية/تقنية45 % من مستخدمي الإنترنت بالمملكة يتبنّون أدوات الذكاء الاصطناعياستهلاك الفرد للإنترنت يعادل 3 أضعاف المعدل العالمي19 يوليو 2026 12:47آخر تحديث : 19 يوليو 2026 13:01من فعاليات ليب 2025أأالرياض:أخبار 24تصفح الانترنتالذكاء الاصطناعيهيئة الاتصالات والفضاء والتقنيةالتعليقاتأأخبار ذات صلة70 خدمة في "توكلنا" لتسهيل الإجراءات البلدية والإسكانيةالصين: هواتف ذكية جديدة مزودة بكوادر ذكاء اصطناعي مبتكرة"امد" يصبح أكبر هاكاثون للتقنية المالية في العالم أوامر حكومية لـ"آبل" و"جوجل" بحذف التطبيقات المخلة بالآداب