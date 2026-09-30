الرئيسية/تقنية500 دولار شهريًا.. أغلى اشتراك بـ"تشات جي بي تي"تحديثات جديدة من OpenAI: إصدارات Pro 500 وGPT-6.1 بأسعار مختلفة30 سبتمبر 2026 23:06آخر تحديث : 30 سبتمبر 2026 23:06شعار ChatGPT من OpenAI مع خلفية مستقبلية متألقة باللون الأزرقأأواشنطن:أخبار 24تشات جي بي تيالذكاءالذكاء الاصطناعياوبن ايه ايالتعليقاتأأخبار ذات صلة"أوبن إيه.آي" تتحدى "ميتا" بوكيل ذكيتحذيرات من ذكاء اصطناعي يطور نفسه دون سيطرة البشرترامب يجمع قادة الذكاء الاصطناعي لبحث تنظيم التقنية"أوبن إيه آي" تعتذر عن اختراق موقع حكومي أسترالي