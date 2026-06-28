الرئيسية/تقنية6 جوائز دولية للمملكة بأولمبياد آسيا والباسيفيك للذكاء الاصطناعي ميدالية ذهبية و3 ميداليات فضية وشهادتي تقدير للمنتخب السعودي28 يونيو 2026 16:24آخر تحديث : 28 يونيو 2026 16:24تم تأهيل الطلبة من خلال برامج تدريبية واختبارات لتطوير مهاراتهمأأبكين:"أخبار 24"موهبةمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والابداعالذكاء الاصطناعيأأخبار ذات صلةاختراق "تاتا" يكشف مكونات آيفون 18 قبل إطلاقهحاضنة ابتكار.. انطلاقة جديدة لصناعة المشاريع الريادية"واتساب" تُتيح التواصل دون مشاركة رقم الهاتفتوجيه الجهات الحكومية باعتماد سياسة "الذكاء الاصطناعي أولاً"