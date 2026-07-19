الرئيسية/تقنية70 خدمة في "توكلنا" لتسهيل الإجراءات البلدية والإسكانيةبينها إصدار وإدارة الرخص التجارية والشهادات الصحية ورخص الإنشاء19 يوليو 2026 12:51آخر تحديث : 19 يوليو 2026 12:51تطبيق توكلناأأالرياض:أخبار 24الخدمات الحكوميةالخدمات الالكترونيةوزارة البلديات والإسكانتوكلناتطبيقات الجوالالتعليقاتأأخبار ذات صلة45 % من مستخدمي الإنترنت بالمملكة يتبنّون أدوات الذكاء الاصطناعيالصين: هواتف ذكية جديدة مزودة بكوادر ذكاء اصطناعي مبتكرة"امد" يصبح أكبر هاكاثون للتقنية المالية في العالم أوامر حكومية لـ"آبل" و"جوجل" بحذف التطبيقات المخلة بالآداب