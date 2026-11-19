الرئيسية/تقنية"ChatGPT" يعزز الإملاء المباشر ويلغي حد 10 دقائقتحديث جديد يرفع كفاءة تحويل الكلام الصوتي إلى نص19 نوفمبر 2026 22:22آخر تحديث : 19 نوفمبر 2026 23:00"ChatGPT" يعزز الإملاء المباشر ويلغي حد 10 دقائقأأ سان فرانسيسكو:أخبار 24تقنيات الذكاء الاصطناعيالذكاء الاصطناعيشات جي بي تياوبن ايه ايالتعليقاتأأخبار ذات صلة"إنستغرام" يتيح تعديل القصص بعد نشرها خلال 15 دقيقة"123456" تتصدر كلمات المرور الأكثر شيوعا عالمياًإطلاق لعبة "GTA 6" يشعل حماسًا عالميًا"يوتيوب" تضيف رمز جيميني للوصول إلى ميزة "Ask Music"