الرئيسية/تقنية"GPT‑6 Astra".. قفزة جديدة في سباق الذكاء الاصطناعييمكنه تشغيل الكمبيوتر ذاتيًا وتنفيذ مهام معقدة بسرعة عالية4 سبتمبر 2026 03:18آخر تحديث : 4 سبتمبر 2026 03:18"أوبن ايه آي" تطلق النسخة السادسة من "تشات جي بي تي"أأواشنطن:أخبار 24الامن السيبرانيالذكاء الاصطناعيالتطبيقاتاوبن ايه ايالتعليقاتأأخبار ذات صلة stc تختتم مشاركتها في "ليب 2026" بإطلاق مشاريع رقمية"الاتصالات" و"سناب" تتعاونان لتمكين الكفاءات الوطنية من المهارات الرقمية"جوجل" تتيح التحدث صوتيًا مع المساعد الذكي بـ Gmailتدشين مبادرة وطنية لتمكين مليون طالب جامعي من تقنيات Gemini