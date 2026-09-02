الرئيسية/تقنيةIot squared تطلق منصة الذكاء المكاني «Nucleus Twin»لإدارة ذكية للعمليات التشغيلية في مختلف القطاعات 2 سبتمبر 2026 19:28آخر تحديث : 2 سبتمبر 2026 19:581 / 2إطلاق منصة الذكاء المكاني «Nucleus Twin»أأالرياض:أخبار 24التقنيةstcمجموعة stcالتعليقاتأأخبار ذات صلةالطائرة المجنّحة في "ليب 2026" تعزّز الرصد الأمني بعينٍ ذكيةstc تقدم لمحة عن مستقبل نظم إدارة الوجهات الذكية خلال "ليب 2026""الجوازات" تستعرض البوابة الإلكترونية اللاتلامسية في "ليب 2026" stc تعلن إطلاق "colab".. الذراع المتخصصة في الابتكار وبناء المشاريع الناشئة