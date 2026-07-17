الرئيسية/تقنية"OpenAI" تطلق لوحة مفاتيح ذكية للمطورينعصا تحكم ومقبض دوّار بسعر 230 دولارًا17 يوليو 2026 06:10آخر تحديث : 17 يوليو 2026 06:10لوحة المفاتيح Codex Micro المخصصة لمنصة البرمجة الذكية Codexأأواشنطن:أخبار 24شركة ابلالبرمجةويندز 10الذكاء الاصطناعيالتعليقاتأأخبار ذات صلة "وزارة الاتصالات" تطلق برنامج شهادة مهارات الذكاء الاصطناعيإطلاق النسخة التجريبية لأداة الذكاء الاصطناعي التوكيلي "INSAIGHTS" بريطانيا تفتح تحقيقًا ضد تيك توك بشأن سلامة الأطفال"سامسونج "تطور شاشات "Flex Titanium" لهواتفها القابلة للطي