الرئيسية/تقنية"X" تتيح مشاركة 20 صورة في المنشور الواحدتحديث جديد يوسع خيارات مشاركة الوسائط ويضيف خدمات مالية مبتكرة13 نوفمبر 2026 19:10آخر تحديث : 13 نوفمبر 2026 19:10"X" تتيح مشاركة 20 صورة في المنشور الواحدأأالرياض:أخبار 24منصة Xتحديثات وسائل التواصل الاجتماعيتجربة المستخدمأخبارمشاركة الوسائطX Moneyالتعليقاتأأخبار ذات صلةتحقيق: 11 شركة تلفزيونات ذكية تجمع بيانات المستخدميناستقالة رئيس "إنفيديا" تتجاوز الفضائح إلى أمن التكنولوجياعطل "مايكروسوفت 365" يمتد إلى خدمات الذكاء الاصطناعي والمؤسسات"إنفيديا" تعلن استقالة رئيسها التنفيذي وتولي كوليت كريس المنصب مؤقتًا