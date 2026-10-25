الرئيسية/حوادثإحباط تهريب 106 آلاف قرص مقيد التداول و14 كجم حشيش بجازانحرس الحدود يضبط 40 كجم من نبات القات المخدر في عسير25 أكتوبر 2026 13:09آخر تحديث : 25 أكتوبر 2026 13:09106 آلاف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي و14 كجم حشيش محرّزةأأجازان:أخبار 24تهريب القاتتهريب المخدراتالاقراص المخدرةحرس الحدودالتعليقاتأأخبار ذات صلةضبط قائد مركبة عكس السير وقطع الإشارة بالرياضضبط مخالف لإشعاله النار داخل محمية الإمام فيصلالقبض على مقيم ومخالف بحوزتهما 9 آلاف قرص طبي بمكةالدفاع المدني يخمد حريقًا في محلين تجاريين بالرياض