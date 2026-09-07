الرئيسية/حوادثإحباط تهريب 245 كجم قات وحشيش و480 ألف قرص مقيّدالقبض على 7 مخالفين متورطين في التهريب بعسير وجازان7 سبتمبر 2026 13:32آخر تحديث : 7 سبتمبر 2026 13:325 مخالفين لنظام أمن الحدود متورطون في تهريب المخدرات بقبضة حرس الحدودأأعسير - جازان:أخبار 24عسيرتهريب مخدراتجازانحرس الحدودالتعليقاتأأخبار ذات صلةخمسة قتلى جراء انحراف طائرة شحن في مطار مياميبحوزته 500 ذخيرة.. ضبط شخص لصيده دون ترخيصضبط 3 وافدين لممارستهم أفعالًا منافية للآداب في مركز مساجشرطة لندن تتهم خمسينيًا بالشروع في قتل مواطن سعودي