الرئيسية/حوادثإحباط تهريب 40 ألف حبة "كبتاجون" في طرد "أكواب زجاجية"ضبط الشحنة في مطار الدمام.. والقبض على شخصين كانا في استقبالها2 أكتوبر 2026 13:39آخر تحديث : 2 أكتوبر 2026 13:450:46أأالرياض:أخبار 24تهريب المخدراتالكبتاجونهيئة الزكاة والضريبة والجماركالامفيتامينمطار الملك فهد الدوليالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقبض على شخص لمضايقته المارة وإثارة الهلع والفزع بمكة ضبط 3 مواطنين لصيدهم بدون ترخيص بالمدينة سقوط شظايا صاروخ باليستي بخميس مشيط وأضرار محدودةالسيطرة على حريق بمستودعين للأحبار وقطع غيار المركبات بالرياض